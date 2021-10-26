Турки были в шоке, турист набил чемодан едой со шведского стола

Турецкие СМИ и социальные сети обсуждают шокирующий инцидент в курортном городе Аланья. В популярной 5-звездочной гостинице, обслуживающей гостей по системе all inclusivе, задержали туриста, который полностью набил чемодан едой со шведского стола и пытался вывезти его на родину.

Поразительная находка была обнаружена в известной гостинице, где проживают преимущественно российские туристы, но есть и украинские гости. Уточняется, что внутри дорожной сумки были обнаружены оливки, бережно собранные в пластиковую бутылку, разные сорта сыра и печенье.

Подробности инцидента не уточняются, однако это не редкий случай дикости туристов, получивших безлимитный доступ к еде в турецкой гостинице. Аналогичный случай недавно произошел в отеле Манагавта: здесь тоже поймали туриста, собиравшего еду со шведского стола. Его добычей стали яблоки, апельсины, чай, фруктовые соки, шампунь, туалетная бумага, одноразовая посуда и многое другое.

Заметим, что «набивкой своих карманов и сумок» едой со шведского стола особенно отличаются российские туристы.