Турки були шоковані: турист набив валізу їжею зі шведського столу

Турецькі ЗМІ та соціальні мережі обговорюють шокуючий інцидент, що стався у курортному місті Аланья. У популярному 5-зірковому готелі, що обслуговує гостей за системою all inclusivе, затримали туриста, який вщент набив валізу їжею зі шведського столу і намагався вивезти її на батьківщину.

Вражаючу знахідку було виявлено у відомому готелі, де проживають переважно російські туристи, але є й українські гості. Уточнюється, що всередині дорожньої сумки було виявлено оливки, дбайливо зібрані у пластикову пляшку, різні сорти сиру та печиво.

Подробиці інциденту не уточнюються, проте це не поодинокий випадок дикості туристів, котрі отримали безлімітний доступ до їжі в турецькому готелі. Аналогічний випадок нещодавно стався в готелі Манагавта: тут теж упіймали туриста, який збирав їжу зі шведського столу. Його здобиччю стали яблука, апельсини, чай, фруктові соки, шампунь, туалетний папір, одноразовий посуд та багато іншого.

Зауважимо, що «набиванням своїх кишень та сумок» їжею зі шведського столу особливо відрізняються російські туристи.