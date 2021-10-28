Плюсы и минусы зимнего отдыха в Анталии

О преимуществах и недостатках отдыха в Турции зимой рассказала опытная туристка в своем блоге. Основное преимущество – это, как ожидается, очень доступные цены; Недостатки – непредсказуемая погода и «урезанная» по сравнению с летом инфраструктура для отдыха.

«Зимний период – это отличная возможность отдохнуть в дорогих и даже очень дорогих отелях по умеренной и доступной цене. Часть гостиниц в зимний период не принимает гостей в принципе. Но часть гостиниц работает круглый год. В этом году Турция планирует принимать туристов как можно дольше. Цены на дорогие отели в зимний период снижаются порой втрое», – рассказала туристка об основном преимуществе. При этом вы получите «высокий уровень обслуживания» в таком отеле. Дешевеет и остальная индустрия – цены в кафе и ресторанах «очень доступны», а на улице в зимний период «продают очень дешевые свежие соки».

Второе преимущество – зимнее время – это прекрасное время для просмотра достопримечательностей. На улице нет изнуряющей жары. «И это отличная возможность сменить обстановку. Однозначно здесь больше солнечных дней, чем у нас в средней полосе», – добавляет туристка. Выбирать для отдыха она советует Анталию, потому что там есть что посмотреть и зимой. «Вечерами в городе бурлит жизнь. Местные проводят время в кафе и ресторанчиках, а в выходные устраивают пикники и гуляют по набережным», — рассказывает туристка.

Что касается погоды, то здесь есть свои преимущества и недостатки. Температура воздуха на юге Турции может колебаться от 10 до 18 градусов. «Погода может меняться, можно попасть и в дождливый период. Угадать тяжело. Обязательно следует иметь с собой тёплую одежду. Впрочем, футболки тоже стоит прихватить», – пишет туристка.

Предполагаемый недостаток отдыха зимой – купаться в море нельзя, вода быстро остывает и становится «очень бодрой». Впрочем, «славянские» туристы залезть в море все равно умудряются. «Если у отеля есть бассейн с подогреваемой водой, закрытый от ветра, то туристы купаются и загорают», — добавила туристка.

Еще один недостаток – «нужно учитывать, что выбор экскурсий в это время очень невелик! Туристов немного, поэтому предлагать их особенно некому». Туристам она советует планировать самостоятельный обзор достопримечательностей.