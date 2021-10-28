Плюси та мінуси зимового відпочинку в Анталії

Про переваги та недоліки відпочинку в Туреччині взимку розповіла досвідчена туристка у своєму блозі. Основна перевага – це, як очікується, дуже доступні ціни; Недоліки – непередбачувана погода та «урізана», порівняно з літом, інфраструктура для відпочинку.

«Зимовий період – це чудова можливість відпочити в дорогих і навіть дуже дорогих готелях за помірною та дуже доступною ціною. Частина готелів у зимовий період не приймає гостей у принципі. Але частина готелів працює цілий рік. Цього року Туреччина планує приймати туристів якнайдовше. Ціни на дорогі готелі в зимовий період знижуються часом утричі», – розповіла туристка про основну перевагу. При цьому ви отримаєте “високий рівень обслуговування” у такому готелі. Дешевшає й решта індустрії – ціни в кафе та ресторанах «дуже доступні», а на вулиці в зимовий період «продають дуже дешеві свіжі соки».

Друга перевага – зимовий час – це чудовий час для огляду визначних пам’яток. На вулиці немає виснажливої ​​спеки. «І це чудова можливість змінити обстановку. Однозначно тут більше сонячних днів, аніж у нас у середній смузі», – додає туристка. Вибирати для відпочинку вона радить Анталію, бо «там є що подивитись і взимку». «Вечорами в місті вирує життя. Місцеві проводять час у кафе та ресторанчиках, а у вихідні влаштовують пікніки та гуляють набережними», – розповідає туристка.

Щодо погоди, то тут є свої переваги та недоліки. Температура повітря на півдні Туреччини може коливатись у середньому від 10 до 18 градусів. «Погода може змінюватись, можна потрапити і в дощовий період. Вгадати важко. Обов’язково варто мати із собою теплий одяг. Втім, футболки також варто прихопити», – пише туристка.

Передбачуваний недолік відпочинку взимку – купатися в морі не можна, вода швидко остигає і стає «дуже бадьорою». Втім, “слов’янські” туристи залізти в море все одно примудряються. «Якщо біля готелю є басейн з водою, що підігрівається, закритий від вітру, то туристи купаються і засмагають», – додала туристка.

Ще один недолік – «потрібно враховувати, що вибір екскурсій у цей час дуже невеликий! Туристів небагато, тому пропонувати їх особливо нема кому». Туристам вона радить планувати самостійний огляд визначних пам’яток.