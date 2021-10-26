Єгипет зробив заяву про надзвичайний стан

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі вперше за багато років скасував загальнонаціональний надзвичайний стан. Заява про його скасування була зроблена у понеділок. «Єгипет став оазисом безпеки та стабільності в регіоні завдяки своїм великим і відданим людям. Тому я вирішив уперше за багато років скасувати продовження надзвичайного стану на всій території країни, – цитують його заяву єгипетські ЗМІ.

У цьому випадку надзвичайний стан був оголошений майже п’ять років тому, а саме – він оголошений у квітні 2017 року після двох терактів у церквах, внаслідок яких загинули десятки людей, далі він був продовжений з міркувань боротьби з тероризмом. Проте загалом у Єгипті періоди надзвичайного стану періодично оголошувалися з часів президента Мумбарака, зокрема у зв’язку з терактами проти туристів. Нагадаємо основні з них:

Перший відомий теракт у Єгипті проти іноземних туристів було здійснено 17 листопада 1997 року, причому прямо на території однієї з давніх пам’яток. Тоді о 8:30 групу інтуристів із 58 осіб привезли туристичним автобусом до храму Хатшепсут у Луксорі. Після входу на територію пам’ятника до його входу підбігло 6 озброєних ісламістів, переодягнених у форму співробітників служби безпеки Єгипту, які розстріляли поліцейського та двох білетерів. Четверо терористів кинулися в гонитву за туристами, а двоє залишилися охороняти вхід. Наздогнавши туристів, ісламісти почали розстрілювати їх із автоматів та добивати за допомогою мачете. Туристи намагалися сховатись за колонами другої тераси, але вбивці холоднокровно вбили їх усіх. Розправа тривала 45 хвилин, після чого ісламісти втекли з храму автобусом туристів. Дорогою до бою з ними вступив єгипетський спецназ. У ході перестрілки одного з бандитів було поранено, проте решті вдалося втекти. Через деякий час їхні тіла були виявлені в одній із печер, неподалік Долини фараонів. Усі вони наклали на себе руки. 7 жовтня 2004 року вибухи пролунали в готелях курорту Таба і в кемпінгу курорту Нуейба. Перший вибух прогримів пізно ввечері у готелі Hilton курортного міста Таба. У будівлі обвалилася стеля в холі, звалилася частина східної стіни, почалася пожежа. У машині, що вибухнула на в’їзді до Hilton, було близько 100 кілограмів вибухівки. Загалом тоді загинуло 34 особи, зокрема туристи з Росії, Ізраїлю, Італії, а також громадяни Єгипту. 23 липня 2005 року терористи завдали удару по Шарм Ель Шейху. Жертвами цього теракту, за офіційними даними, стали 64 особи (за неофіційними – 88), кількість поранених досягла двохсот. Увечері 24 квітня 2006 року в курортному єгипетському містечку Дааб пролунали три потужні вибухи. Жертвами терактів стали 23 особи, 20 з яких – громадяни Єгипту, понад 70 отримали поранення різного ступеня важкості. Теракти вчинили два терористи-смертники, у третьому випадку спрацював підкладений вибуховий пристрій. Далі, під час так званої «революції» 2011 року настала розв’язка – на волю внаслідок захоплення влади ісламістами з угруповання «Брати мусульмани» вийшли тисячі в’язнів, у тому числі політичні лідери ісламістів – один із яких Мухаммад Мурсі «дорвався» навіть до президентського посту. Було звільнено й сотні заарештованих за причетність до тероризму. На Синаї якийсь час теракти туристів не торкалися. Наприклад, голосно заявило про себе радикальне ісламістське угруповання «Ансар Бейт аль-Макдіс», яке підірвало газопровід між Єгиптом та Ізраїлем.

Майбутній президент генерал Абдаль Фаттах ас-Сісі, до речі, розпочав свою війну з терористами ще 2012 року, коли був призначений президентом Мурсі на посаду міністра оборони та розпочав «зачистку Сінаю від терористичних гнізд». У 2013 році генерал в результаті чергової революції прийшов до влади і оголосив раніше «правлячу партію» «Брати мусульмани», а також ісламістів загалом поза законом. Ті відповіли посиленням терористичної діяльності – найгучнішою подією якої став вибух російського літака у жовтні 2015 року, після чого Єгипет для російських туристів був закритий. Його повномасштабне відкриття очікується 9 листопада.