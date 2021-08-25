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Египет превратит первую исламскую столицу Африки Фустат в музей под открытым небом

Проект спрямований на перетворення регіону в туристичний об'єкт, який представляє історичний Каїр.

Глеб Парфененко
Египет превратит первую исламскую столицу Африки Фустат в музей под открытым небом

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули следил за ходом проекта Fustat Gardens, заявив, что правительство работает над преобразованием первой исламской столицы в Африке в музей под открытым небом.

Мадбули сказал, что правительство ускоряет темпы реализации этого жизненно важного проекта, чтобы добиться цивилизационного сдвига в регионе Фустат, утверждая, что проект возрождения региона направлен на возрождение египетского наследия в различные исторические эпохи.

Во время встречи премьер-министр рассмотрел процесс удаления отходов и препятствий на территории проекта, а также рассмотрел первоначальный дизайн культурной зоны.

Проект направлен на превращение региона в туристический объект, представляющий исторический Каир, особенно с его близостью к религиозному комплекса в Старом Каире и Национальному музею египетской цивилизации.

Стоит отметить, что проект развития Fustat Gardens является общественный парк с видом на ряд археологических и исторических мест и памятников.

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