Єгипет перетворить першу ісламську столицю Африки Фустат в музей під відкритим небом

Прем’єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі стежив за ходом проекту Fustat Gardens, заявивши, що уряд працює над перетворенням першої ісламської столиці в Африці в музей під відкритим небом.

Мадбулі сказав, що уряд прискорює темпи реалізації цього життєво важливого проекту, щоб домогтися цивілізаційного зрушення в регіоні Фустат, стверджуючи, що проект відродження регіону спрямований на відродження єгипетського спадщини в різні історичні епохи.

Під час зустрічі прем’єр-міністр розглянув процес видалення відходів і перешкод на території проекту, а також розглянув початковий дизайн культурної зони.

Проект спрямований на перетворення регіону в туристичний об’єкт, який представляє історичний Каїр, особливо з його близькістю до релігійного комплексу в Старому Каїрі і Національному музею єгипетської цивілізації.

Варто зазначити, що проект розвитку Fustat Gardens є громадський парк з видом на ряд археологічних і історичних місць і пам’ятників.