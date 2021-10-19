ГлавнаяТуризмЦифры ошеломляющие: Анталия выдала новые данные по количеству туристов
ТуризмТУРЦИЯ

Цифры ошеломляющие: Анталия выдала новые данные по количеству туристов

Глеб Парфененко
Цифры ошеломляющие: Анталия выдала новые данные по количеству туристов

Самый популярный в украинских туристов турецкий курорт Анталия представил потрясающую статистику: на момент 17 октября, количество туристов, прибывших в Анталию только воздушным путем, достигло 8.39 млн человек. Такую статистику представило Управление культуры и туризма провинции курортной провинции.

Соответственно, в прошлом году количество туристов приросла на 162%. Причем в «бархатный сезон» количество туристов только продолжает расти: с 1 по 17 октября в город прибыл 1.22 млн туристов, это на 105% больше 2020 года, тогда на курорт за то же время прилетели всего 498 тыс. туристов.

«Наблюдается V-образное рост числа туристов, прибывающих в Анталию. Данные показывают, что мы можем завершить год с 9 миллионами», — победно спрогнозировал президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Анталии (AKTOB) Эркан Ягджи. Он также не преминул заметить, что основной конкурент — каким он назвал испанские острова — принял всего 3.9 млн туристов за лето. А в Анталии ежедневно приземляется 58 тыс. Туристов — добавил он.

Источник: Турпром

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International