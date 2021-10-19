Цифры ошеломляющие: Анталия выдала новые данные по количеству туристов

Самый популярный в украинских туристов турецкий курорт Анталия представил потрясающую статистику: на момент 17 октября, количество туристов, прибывших в Анталию только воздушным путем, достигло 8.39 млн человек. Такую статистику представило Управление культуры и туризма провинции курортной провинции.

Соответственно, в прошлом году количество туристов приросла на 162%. Причем в «бархатный сезон» количество туристов только продолжает расти: с 1 по 17 октября в город прибыл 1.22 млн туристов, это на 105% больше 2020 года, тогда на курорт за то же время прилетели всего 498 тыс. туристов.

«Наблюдается V-образное рост числа туристов, прибывающих в Анталию. Данные показывают, что мы можем завершить год с 9 миллионами», — победно спрогнозировал президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Анталии (AKTOB) Эркан Ягджи. Он также не преминул заметить, что основной конкурент — каким он назвал испанские острова — принял всего 3.9 млн туристов за лето. А в Анталии ежедневно приземляется 58 тыс. Туристов — добавил он.

Источник: Турпром