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ТУРЕЧЧИНАТуризм

Цифри приголомшливі: Анталія видала нові дані щодо кількості туристів

Гліб Парфененко
Цифри приголомшливі: Анталія видала нові дані щодо кількості туристів

Найпопулярніший у українских туристів турецький курорт Анталія представив приголомшливу статистику: на момент 17 жовтня, кількість туристів, які прибули до Анталії тільки повітряним шляхом, досягло 8.39 млн чоловік. Таку статистику представило Управління культури і туризму провінції курортної провінції.

Відповідно, до минулого року кількість туристів приросла на 162%. Причому в «оксамитовий сезон» кількість туристів тільки продовжує зростати: з 1 по 17 жовтня в місто прибув 1.22 млн туристів, це на 105% більше 2020 року, тоді на курорт за той же час прилетіли всього 498 тис. туристів.

«Спостерігається V-подібне зростання числа туристів, що прибувають в Анталію. Дані показують, що ми можемо завершити рік з 9 мільйонами», – переможно спрогнозував президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Анталії (AKTOB) Еркан Ягджі. Він також не забув зауважити, що основний конкурент – яким він назвав іспанські острова – прийняв всього 3.9 млн туристів за літо. А в Анталії щодня приземляється 58 тис. туристів – додав він.

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