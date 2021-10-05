Экспорт Турции в соседние страны стремительно вырос

Объем экспорт Турции в шесть соседних стран (Болгарию, Иран, Ирак, Грузию, Сирию и Грецию) в январе-сентябре текущего года вырос на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года -до 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Министерства торговли и Ассамблеи экспортеров Турции.

В целом экспорт Турции в январе-сентябре 2021 года вырос на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 161 млрд долларов.

Объем поставок Турции в шесть соседних стран за девять месяцев вырос более чем на треть (34,4 процента) — с 10 млрд 794 млн 24 тыс. долларов в январе-сентябре 2020 года до 14 млрд 509 млн 605 тыс. долларов за тот же период текущего года.

Ведущим импортером товаров из Турции из числа соседних стран стал Ирак. Экспорт в эту страну составил 6 млрд 156 млн 461 тыс. долларов.

Далее следуют Болгария — 2 млрд 542 млн 798 тыс. долларов, Греция — 2 млрд 9 млн 810 тыс. долларов, Иран — 1 млрд 651 млн 194 тыс. долларов, Грузия — 1 млрд 83 млн 259 тыс. долларов и Сирия — 1 млрд 66 млн 80 тыс. долларов.