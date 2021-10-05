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ЕкономікаТУРЕЧЧИНА

Експорт Туреччини в сусідні країни за 9 місяців перевищив 14,5 млрд доларів

Євгеній Подольський

Обсяг експорту Туреччини в шість сусідніх країн (Болгарії, Іран, Ірак, Грузію, Сирію і Грецію) в січні-вересні поточного року зріс на 34,4 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 14,5 млрд доларів. Про це повідомляє Міністерство торгівлі і Асамблеї експортерів Туреччини.

В цілому експорт Туреччини в січні-вересні 2021 року зріс на 36 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 161 млрд доларів.

Обсяг поставок Туреччини в шість сусідніх країн за дев’ять місяців виріс більш ніж на третину (34,4 відсотка) – з 10 млрд 794 млн 24 тис. доларів в січні-вересні 2020 року до 14 млрд 509 млн 605 тис. доларів за той же період цього року.

Провідним імпортером товарів з Туреччини з числа сусідніх країн став Ірак. Експорт в цю країну склав 6 млрд 156 млн 461 тис. доларів.

Далі йдуть Болгарія – 2 млрд 542 млн 798 тис. доларів, Греція – 2 млрд 9 млн 810 тис. доларів, Іран – 1 млрд 651 млн 194 тис. доларів, Грузія – 1 млрд 83 млн 259 тис. доларів і Сирія – 1 млрд 66 млн 80 тис. доларів.

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