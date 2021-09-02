Экспорт Турции в августе вырос почти на 52 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 18,9 млрд долларов.

Об этом глава Минторга Турции Мехмет Муш сообщил на совместной пресс-конференции с представителями Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

«Это самый высокий показатель за август. Экспорт за 12 месяцев составил 207,5 млрд долларов — рекордный показатель за историю Республики», — сообщил министр.

Муш выразил уверенность в том, что к концу года экспорт Турции достигнет 210 млрд долларов.

«В январе-августе 2021 года объем турецкого экспорта вырос на 37 процентов по сравнению с 8 месяцами 2020 года до 140,2 млрд долларов. По итогам года объем экспорта может достичь 210 млрд долларов. Благодаря мощному импульсу в экспорте, превышены допандемические показатели», — отметил министр.

В частности, по словам главы Минторга, экспорт Турции в августе вырос на 43 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, а в январе-августе — почти на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года, продолжил Муш.

Импорт Турции в августе вырос на 23,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 23,2 млрд долларов, сообщил министр.

По словам главы ведомства, в январе-августе объем импортных операций Турции вырос на 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 170 млрд долларов.

В прошлом месяце объем товарооборота Турции составил 42,1 млрд долларов — самый высокий показатель за август, продолжил Муш.

«Соотношение экспорта к импорту в августе выросло в годовом исчислении на 15,1 процента — до 81,5 процента. В январе-августе этот показатель вырос на 6,9 пункта – до 82,5 процента. Число компаний-экспортеров за восемь месяцев выросло на 11 процентов – почти до 83 тыс.»,- добавил министр.​​​​​​​