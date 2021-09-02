Туреччина добилася рекордних експортних показників

Експорт Туреччини в серпні зріс майже на 52 відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року – до 18,9 млрд доларів.

Про це глава Мінторгу Туреччини Мехмет Муш повідомив на спільній прес-конференції з представниками Асамблеї експортерів Туреччини (TİM).

«Це найвищий показник за серпень. Експорт за 12 місяців склав 207,5 млрд доларів – рекордний показник за історію Республіки», – повідомив міністр.

Муш висловив упевненість в тому, що до кінця року експорт Туреччини досягне 210 млрд доларів.

«У січні-серпні 2021 року обсяг турецького експорту зріс на 37 відсотків у порівнянні з 8 місяцями 2020 року до 140,2 млрд доларів. За підсумками року обсяг експорту може досягти 210 млрд доларів. Завдяки потужному імпульсу в експорті, перевищені допандеміческіе показники», – зазначив міністр.

Зокрема, за словами глави Мінторгу, експорт Туреччини в серпні виріс на 43 відсотки в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року, а в січні-серпні – майже на 20 відсотків у порівнянні з тим же періодом 2019 року, продовжив Муш.

Імпорт Туреччини в серпні виріс на 23,8 відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року – до 23,2 млрд доларів, повідомив міністр.

За словами глави відомства, в січні-серпні обсяг імпортних операцій Туреччини зріс на 25,5 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 170 млрд доларів.

Минулого місяця обсяг товарообігу Туреччини склав 42,1 млрд доларів – найвищий показник за серпень, продовжив Муш.

«Співвідношення експорту до імпорту в серпні виросло в річному численні на 15,1 відсотка – до 81,5 відсотка. У січні-серпні цей показник виріс на 6,9 пункту – до 82,5 відсотка. Число компаній-експортерів за вісім місяців зросло на 11 відсотків – майже до 83 тис», – додав міністр.