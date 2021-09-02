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США

В Техасе вступил в силу один из самых строгих законов об абортах в США

Він забороняє аборти після шостого тижня вагітності, навіть у випадку зґвалтування або інцесту.

Глеб Парфененко

В Техасе вступил в силу один из самых строгих законов об абортах в США. Документ был подписан губернатором США в мае, и Верховный суд США не ответил на срочную просьбу заблокировать его.

Законодательство запрещает аборты, если сердцебиение плода уже зарегистрировано, то есть шестую неделю. Никаких исключений не делается для изнасилования или инцеста.

Беременность может быть прервана только в случае «неотложной медицинской помощи».

По словам сторонников проекта, одна из его целей — побудить простых граждан сообщать о медицинском персонал, выполняющий процедуру с нарушением закона.

Однако, по словам его оппонентов, документ фактически запрещает аборт вообще, так как данные показывают, что 90% женщин, которые хотят прервать беременность, обращаются к врачу гораздо позже шестой недели.

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