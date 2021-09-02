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США

У Техасі вступив в силу один з найсуворіших законів про аборти в США

Він забороняє аборти після шостого тижня вагітності, навіть у випадку зґвалтування або інцесту.

Гліб Парфененко

У Техасі вступив в силу один з найсуворіших законів про аборти в США. Документ був підписаний губернатором США в травні, і Верховний суд США не відповів на термінове прохання заблокувати його.

Законодавство забороняє аборти, якщо серцебиття плода вже зареєстровано, тобто шостий тиждень. Ніяких винятків не робиться для згвалтування або інцесту.

Вагітність може бути перервана тільки в разі «невідкладної медичної допомоги».

За словами прихильників проекту, одна з його цілей – спонукати простих громадян повідомляти про медичний персонал, що виконує процедуру з порушенням закону.

Однак, за словами його опонентів, документ фактично забороняє аборт взагалі, тому що дані показують, що 90% жінок, які хочуть перервати вагітність, звертаються до лікаря набагато пізніше шостого тижня.

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