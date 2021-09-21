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В США приняли радикальные меры против бездомных

В кінці серпня мер Лос-Анджелеса заборонив їм жити поруч з навчальними закладами.

Глеб Парфененко
В США приняли радикальные меры против бездомных

Как сообщает Bloomberg, администрация президента Джо Байдена решила радикально преодолеть прогрессирующий жилищный кризис после запуска программы House America, которая профинансирует жилье для нуждающихся и спасет страну от бездомных.

В рамках национального проекта власти всех городов США должны публично представить планы по сокращению количества бездомных. Правительство планирует выделить средства на предоставление постоянного жилья тем, у кого его нет, и на строительство доступных домов для граждан, находящихся на грани бедности.

Городские советы и федеральные земли потратят миллиарды долларов на восстановление экономики США от последствий пандемии коронавируса. По данным Министерства жилищного строительства и градостроительства, сумма, выделенная на борьбу с жилищным кризисом, будет рекордной.

Большинство бездомных в Соединенных Штатах проживает в прибрежных городах, таких как Окленд и Лос-Анджелес, где для бедных практически нет жилья. По словам экспертов, House America необходимо пролить свет на жилую катастрофу и заставить местную администрацию разобраться с этим, а также учесть это при планировании расходов.

Некоторые американские города до сих пор предпочитают сомнительные способы избавиться от бездомных. В конце августа мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти запретил бездомным жить рядом с учебными заведениями, парками и быстрыми дорогами. Программа House America призывает городских властей сосредоточиться на поиске долгосрочных решений.

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