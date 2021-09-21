В США прийняли радикальні заходи проти бездомних

Як повідомляє Bloomberg, адміністрація президента Джо Байдена вирішила радикально подолати прогресуючий житлову кризу після запуску програми House America, яка профінансує житло для нужденних і врятує країну від бездомних.

В рамках державного проекту влади всіх міст США повинні публічно представити плани щодо скорочення кількості бездомних. Уряд планує виділити кошти на надання постійного житла тим, у кого його немає, і на будівництво доступних будинків для громадян, які перебувають на межі бідності.

Міські ради і федеральні землі витратять мільярди доларів на відновлення економіки США від наслідків пандемії коронавірусу. За даними Міністерства житлового будівництва і містобудування, сума, виділена на боротьбу з житловою кризою, буде рекордною.

Більшість бездомних в Сполучених Штатах проживає в прибережних містах, таких як Окленд і Лос-Анджелес, де для бідних практично немає житла. За словами експертів, House America необхідно пролити світло на житлову катастрофу і змусити місцеву адміністрацію розібратися з цим, а також врахувати це при плануванні витрат.

Деякі американські міста до цих пір вважають за краще сумнівні способи позбутися від бездомних. В кінці серпня мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті заборонив бездомним жити поруч з навчальними закладами, парками і жвавими дорогами. Програма House America закликає міської влади зосередитися на пошуку довгострокових рішень.