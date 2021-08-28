Семья остановилась возле туалета и заработала 2 миллиона долларов

Семья из американского штата Нью-Джерси решила остановиться, чтобы сходить в туалет, и сорвала джекпот в лотерее, сообщает UPI.

Пара возвращалась домой из поездки в Северную Каролину и решила остановиться перед магазином в Джермонтауне, чтобы сходить в туалет. При этом в магазине купили несколько лотерейных билетов.

«Кассир отправил нас к автомату по продаже билетов», — сказали победители лотереи.

Вернувшись домой, пара обнаружила, что один из купленных билетов принес им приз в два миллиона долларов. «Я не могла поверить, что мы знаем все цифры. Мне пришлось загрузить приложение, чтобы убедиться, что мы действительно выиграли», — сказала женщина.

Семья отправилась в Балтимор, штат Мэриленд, чтобы забрать свои деньги. Часть денег счастливчики планируют потратить на погашение долгов, остальное пойдет на сбережения.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Кэрроллтон, штат Мэриленд, сделал подарок на день рождения, купив несколько лотерейных билетов, в результате чего внезапно разбогател. Американец считает, что победой он обязан позитивному мышлению, на которое его вдохновил разговор с сестрой.