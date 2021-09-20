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В ОАЭ объявили о начале крупнейшего в истории лотерейного розыгрыша

Панасюк Алексей

Компания Emirates Draw объявила о начале крупнейшего в истории Объединенных Арабских Эмиратов лотерейного розыгрыша – в размере 77 777 777 дирхамов (US$ 21,1 млн).

В розыгрыше будет определено семь победителей, которые будут выбираться каждую неделю. Каждый победитель получит денежный приз в размере 77 777 дирхамов и шанс принять участие в главном розыгрыше и выиграть джекпот в размере 77 777 777 дирхамов.

Отмечается, что цель Emirates Draw, помимо прочего, заключается в поддержке экологических инициатив ОАЭ, одна из которых – восстановление коралловых рифов у побережья эмирата Фуджейра. В рамках программы предполагается высадить 1,5 млн коралловых полипов.

Чтобы принять участие в еженедельном розыгрыше, нужно приобрести коралловый полип за 50 дирхамов на сайте лотереи или у авторизованных розничных продавцов. После прохождения онлайн-регистрации система присвоит покупателю семизначный номер (его также можно выбрать самостоятельно).

Именно эти номера и будут принимать участие в розыгрышах, включая розыгрыш джекпота в финале лотереи. Повезет тому, у кого совпадут все семь цифр. Первый розыгрыш состоится 25 сентября 2021 года.

Emirates Draw будет транслироваться в прямом эфире каждую субботу в 19:00 на сайте www.emiratesdraw.com, а также на страницах компании в сетях YouTube и Facebook. Компания-организатор отметила, что получила все необходимые разрешения от местных властей.

Еще в 2019 году было подписано соглашение между Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и «Центром приключений Фуджейры» о строительстве крупнейшего в мире кораллового рифа у побережья эмирата Фуджейра.

Проект под названием The Fujairah Cultured Coral Reef Gardens будет культивирован в Оманском заливе и займет площадь в 60 футбольных полей. Площадь рифа составит 300 тысяч квадратных метров, в течение ближайших лет риф населят 1,5 млн кораллов.

Проект нацелен как на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, так и на привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа.

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