Суд Техаса приостановил действие скандального запрета на аборты

Федеральный суд Техаса наложил временный запрет на спорный закон об абортах.

Закон предусматривал практически полный запрет на аборты в штате и спровоцировал бурные протесты. Это самый строгий закон против абортов в стране, который действует в Техасе с сентября.

Президент Джо Байден также высказался против запрета на аборты, заявив, что это противоречит Конституции.

Суд Техаса наложил временный запрет на подобный аргумент — что закон об абортах нарушит права женщин, они имели с 1973 года, когда прерывание беременности было легализовано по всей стране.