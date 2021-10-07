ГлавнаяСШАСуд Техаса приостановил действие скандального запрета на аборты
США

Суд Техаса приостановил действие скандального запрета на аборты

Президент Джо Байден також висловився проти заборони на аборти, назвавши його неконституційним.

Глеб Парфененко
Суд Техаса приостановил действие скандального запрета на аборты

Федеральный суд Техаса наложил временный запрет на спорный закон об абортах.

Закон предусматривал практически полный запрет на аборты в штате и спровоцировал бурные протесты. Это самый строгий закон против абортов в стране, который действует в Техасе с сентября.

Президент Джо Байден также высказался против запрета на аборты, заявив, что это противоречит Конституции.

Суд Техаса наложил временный запрет на подобный аргумент — что закон об абортах нарушит права женщин, они имели с 1973 года, когда прерывание беременности было легализовано по всей стране.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодавакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International