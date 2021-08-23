Столкновения и стрельба на антифашистской демонстрации в Орегоне, США (ВИДЕО)

В американском штате Орегон вспыхнули столкновения между представителями антиправительственных и антифашистских группировок. Беспорядки начались после двух отдельных мирных демонстраций.

Участник одного из них вытащил оружие и начал стрелять по сторонникам антифашистской группировки «Антифа».

Полиция задержала стрелка и взяла его под стражу. Однако чуть позже сторонники двух группировок вступили в рукопашный бой.

Протесты является частью национальной демонстрации против расизма и жестокости полиции, которая началась после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году.