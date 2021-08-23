Зіткнення і стрілянина на антифашистській демонстрації в Орегоні, США (ВІДЕО)

В американському штаті Орегон спалахнули сутички між представниками антиурядових і антифашистських угруповань. Заворушення почалися після двох окремих мирних демонстрацій.

Учасник одного з них витягнув зброю і почав стріляти по прихильниках антифашистської угруповання «Антифа».

Поліція затримала стрілка і взяла його під варту. Однак трохи пізніше прихильники двох угруповань вступили в рукопашний бій.

Протести є частиною національної демонстрації проти расизму і жорстокості поліції, яка почалася після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі в 2020 році.