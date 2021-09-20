Самое большое дерево в мире находится под угрозой пожара

Генерал Шерман, крупнейшее в мире дерево в калифорнийском национальном парке Секвойя и Кингз-Каньон, находится в опасности. Калифорния сообщает о лесном пожаре огромных размеров после того, как гроза 9 сентября сожгла западную часть леса. Сейчас дерево секвойя высотой 84 метра находится под угрозой возгорания. Пожарные пытаются защитить дерево от уничтожения.

Дереву, которое называют Генералом Шерманом, 2200, и оно считается самым большим в мире. Только в прошлом году в результате лесного пожара погибли тысячи секвой, возраст которых, как говорят, тысячи лет. Нынешняя сокрушительное лесной пожар сейчас угрожает уничтожить огромное старое дерево Пожарные здесь находятся в состоянии боевой готовности уже 65 дней, что является новым рекордом.

В наши дни бороться с пожарами в западной части Америки труднее из-за засухи и жары. В наши дни здесь теплее, чем 30 лет назад, и поэтому погода имеет тенденцию становиться экстремальной. Частота лесных пожаров также увеличилось в последние годы.

По сообщениям, пожар в лесу достигла Лонг-Мидоу-Гроув. Согласно с последними новостями из региона, пламя находилось примерно в 1,5 км от Гигантского леса, где есть около 2000 секвой. Сейчас пожарные используют алюминиевые обертывания для защиты деревьев, а также намеренно разжигают небольшие пожары, чтобы удалить дерева или растительность, которые могут продолжить пожар.