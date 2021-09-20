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США

Найбільше дерево в світі знаходиться під загрозою пожежі

Гліб Парфененко
Найбільше дерево в світі знаходиться під загрозою пожежі

Генерал Шерман, найбільше в світі дерево в каліфорнійському національному парку Секвойя і Кінгз-Каньйон, знаходиться в небезпеці. Каліфорнія повідомляє про лісову пожежу величезних розмірів після того, як гроза 9 вересня спалила західну частину лісу. Зараз дерево секвоя заввишки 84 метри знаходиться під загрозою загоряння. Пожежники намагаються захистити дерево від знищення.

Дереву, яке називають Генералом Шерманом, 2200 років, і воно вважається найбільшим в світі. Лише минулого року внаслідок лісової пожежі загинули тисячі секвой, вік яких, як кажуть, тисячі років. Нинішня нищівна лісова пожежа зараз загрожує знищити величезне старе дерево Пожежні тут знаходяться в стані бойової готовності вже 65 днів, що є новим рекордом.

В наші дні боротися з пожежами в західній частині Америки важче через посуху та спеку. В наші дні тут тепліше, ніж 30 років тому, і тому погода має тенденцію ставати екстремальною. Частота лісових пожеж також збільшилася в останні роки.

За повідомленнями, пожежа в лісі досягла Лонг-Мідоу-Гроув. Згідно з останніми новинами з регіону, полум’я знаходилося приблизно за 1,5 км від Гігантського лісу, де є близько 2000 секвой. Зараз пожежники використовують алюмінієві обгортання для захисту дерев, а також навмисно розпалюють невеликі пожежі, щоб видалити дерева чи рослинність, які потенційно можуть продовжити пожежу.

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