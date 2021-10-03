Нефтяное пятно в океане протяженностью более 10 км. У берегов Калифорнии нашли мертвых птиц и рыб

У побережья южной Калифорнии на западе США произошла утечка около 3000 бочек с нефтью, в результате чего в океане образовалось пятно длиной более 10 км. В воскресенье на пляже в Хантингтон-Бич были найдены мертвые птицы и рыба. Мэр города Ким Карр назвал это событие «потенциальной экологической катастрофой».

Власти 200000 Города сообщили, что нефть просочилась на местный пляж, где были обнаружены мертвые птицы и рыба . Они добавили, что, несмотря на их усилия утром, « утечка еще не устранена полностью».

— В настоящее время длина спотовой нефти составляет около 5,8 морских миль (около 10,5 км), — сообщили власти в сообщении, цитируемом CNN.

Карр объяснил со ссылкой на информацию береговой охраны, что разлив мог быть результатом разлива нефти во время процесса добычи нефти в океане недалеко от Хантингтон-Бич.

«Береговая охрана США руководит ликвидацией разлива на расстоянии примерно 5,8 морских миль между пирсом Хантингтон-Бич и Ньюпорт-Бич. Утечка, вероятно, была результатом повреждения трубопровода на объекте, управляемом Beta Offshore», — пишет Times of San Diego. .

Газета отмечает, что утечка нанесла серьезный экологический ущерб водам у побережья Хантингтон-Бич.

«Для предотвращения попадания нефти в заповедник Болса-Чика и водно-болотные угодья Хантингтон-Бич (…) были развернуты нефтесборное оборудование и заграждения», — подчеркивает Times of San Diego.

Нефтяной шлейф впервые был замечен в субботу после 9 часов утра по местному времени. Береговая охрана оценила разлив как серьезный.

Из-за утечки официальные лица Хантингтон-Бич отменили последний день авиашоу Pacific Airshow и призвали жителей держаться подальше от пляжей в пострадавших районах.