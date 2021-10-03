Нафтова пляма в океані протяжністю понад 10 км. Біля берегів Каліфорнії знайшли мертвих птахів і риб

Біля узбережжя південної Каліфорнії на заході США стався витік близько 3000 бочок з нафтою, в результаті чого в океані утворилася пляма довжиною понад 10 км. У неділю на пляжі в Хантінгтон-Біч були знайдені мертві птахи і риба. Мер міста Кім Карр назвав цю подію «потенційної екологічною катастрофою».

Влада 200 000 Міста повідомили, що нафта просочилася на місцевий пляж, де були виявлені мертві птахи і риба. Вони додали, що, незважаючи на їхні зусилля вранці, «витік ще не усунуто повністю».

– В даний час довжина спотової нафти становить близько 5,8 морських миль (близько 10,5 км), – повідомила влада в повідомленні, цитованому CNN.

Карр пояснив з посиланням на інформацію берегової охорони, що розлив міг бути результатом розливу нафти під час процесу видобутку нафти в океані недалеко від Хантінгтон-Біч.

«Берегова охорона США керує ліквідацією розливу на відстані приблизно 5,8 морських миль між пірсом Хантінгтон-Біч і Ньюпорт-Біч. Витік, ймовірно, був результатом пошкодження трубопроводу на об’єкті, керованому Beta Offshore», – пише Times of San Diego.

Газета відзначає, що витік завдав серйозної екологічної шкоди водам біля узбережжя Хантінгтон-Біч.

«Для запобігання потрапляння нафти в заповідник Болсам-Чіка і водно-болотні угіддя Хантінгтон-Біч (…) були розгорнуте нафтозбиральне обладнання та загородження», – підкреслює Times of San Diego.

Нафтовий шлейф вперше був помічений в суботу після 9 години ранку за місцевим часом. Берегова охорона оцінила розлив як серйозний.

Через витік офіційні особи Хантінгтон-Біч скасували останній день авіашоу Pacific Airshow і закликали жителів триматися подалі від пляжів в постраждалих районах.