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США

На острове Ла Пальма ожидают на взрыв из-за вулкана. Власти массово эвакуируют людей

Евгений Подольский

Более полумиллиона человек были эвакуированы во вторник после потока лавы из вулкана Кумбре Вьеха на канарском острове Ла Пальма, действующего с сентября, на несколько промышленных предприятий, в том числе химические материалы.

По данным гражданской обороны, эвакуированные — жители Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане в юго-западной части острова. Она напомнила, что около 3000 человек были эвакуированы туда в понедельник после того, как вулканическая магма захватила цементный завод, что способствовало выбросу токсичных газов.

Дорога на Тазакорте также была закрыта во вторник утром из-за сильного потока лавы. В службах ожидают, что возможное решение о возвращении домой к жителям эвакуированных городов будет принято только после дневного анализа качества воздуха.

Службы подтвердили, что на территории заводов, где во вторник прорвалась лава, могут быть материалы, которые могут взорваться при контакте с кипящей магмой.

Около 5000 учеников не смогли посетить школы на юго-западе Ла-Пальмы во вторник. Возобновить занятия можно не ранее четверга.

Между тем, во вторник утром в аэропорту Ла-Пальмы снова произошел дорожный паралич. Это результат приостановки полетов пассажирских линий, обслуживающих это направление.

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