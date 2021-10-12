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США

На острові Ла Пальма очікують на вибух через вулкан. Влада масово евакуює людей

Євгеній Подольський

Більш ніж півмільйона чоловік були евакуйовані у вівторок після потоку лави з вулкана Кумбре Велья на канарському острові Ла Пальма, що діє з вересня, на кілька промислових підприємств, в тому числі хімічні матеріали.

За даними цивільної оборони, евакуйовані – жителі Ель-Пасо і Лос-Льянос-де-Арідане в південно-західній частині острова. Вона нагадала, що близько 3000 чоловік були евакуйовані туди в понеділок після того, як вулканічна магма захопила цементний завод, що сприяло викиду токсичних газів.

Дорога на Тазакорте також була закрита у вівторок вранці через сильний потік лави. У службах очікують, що можливе рішення про повернення додому до жителів евакуйованих міст буде прийнято тільки після денного аналізу якості повітря.

Служби підтвердили, що на території заводів, де у вівторок прорвалася лава, можуть бути матеріали, які можуть вибухнути при контакті з киплячою магмою.

Близько 5000 учнів не змогли відвідати школи на південному заході Ла-Пальми у вівторок. Відновити заняття можна не раніше четверга.

Тим часом, у вівторок вранці в аеропорту Ла-Пальми знову стався дорожній параліч. Це результат припинення польотів пасажирських ліній, які обслуговують цей напрямок.

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