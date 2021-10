71-летний турок с длинным носом в мире (Фото)

В 71-летнего турка Мехмета Озирека самый длинный нос в мире. Он удерживает этот рекорд с 2010 года, когда на итальянском шоу «Lo Show dei Record» были измерены точные размеры его носа.

The longest nose on a living person measures 8.8 cm (3.46 in) from the bridge to the tip and belongs to Mehmet Özyürek (Turkey). Mehmet’s magnificent nose was measured #OnThisDay in 2010 on the set of TV show @LoShowdeiRecord in Rome, Italy 📏👃😯 pic.twitter.com/AYJWJ9EuM8

