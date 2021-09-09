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Дональд Трамп переквалифицировался в боксерского комментатора

Глеб Парфененко
Дональд Трамп переквалифицировался в боксерского комментатора

Бывший президент США Дональд Трамп переквалифицировался в комментатора бокса, сообщает Associated Press.

В новой роли он появится в субботу вечером во время боя между 58-летним Ивандером Холифилдом и 44-летним Витором Белфортом. Бой будет проходить в казино в Голливуде.

Бывший глава государства будет находиться в зале в сопровождении своего сына Дональда Трампа-младшего.

«Я люблю великих бойцов и большие бои. Я с нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть обоих и поделиться своим мнением на ринге. Вы не захотите пропустить это особое событие», — говорится в распространенном пресс-релизе Трампа.

Боксерский поединок, который будет состоять из восьми раундов по две минуты каждый, будет транслироваться на платном канале FITE.TV.

Сначала поединок должен был состояться между Витором Белфортом и Оскаром де ла Хойей, но тот заболел новым коронавирусом и был госпитализирован. В момент его заменил Холифилд, который не принимал участия в поединке с 2011 года.

Дональд Трамп — известный сторонник бокса. Много лет назад в его казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, проводились бои, которые он лично организовывал, напоминает Associated Press.

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