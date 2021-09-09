Цієї суботи Дональд Трамп прокоментує боксерський поєдинок між Холіфілдом і Белфортом

Колишній президент США Дональд Трамп перекваліфікувався в коментатора боксу, повідомляє Associated Press.

У новій ролі він з’явиться в суботу ввечері під час бою між 58-річним Івандером Холіфілдом і 44-річним Вітором Белфортом. Бій буде проходити в казино в Голлівуді.

Колишній глава держави перебуватиме в залі в супроводі свого сина Дональда Трампа-молодшого.

“Я люблю великих бійців і великі бої. Я з нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити обох і поділитися своєю думкою на рингу. Ви не захочете пропустити цю особливу подію”, – йдеться в поширеному прес-релізі Трампа.

Боксерський поєдинок, який буде складатися з восьми раундів по дві хвилини кожен, транслюватиметься на платному каналі FITE.TV.

Спочатку поєдинок повинен був відбутися між Вітором Белфортом і Оскаром де ла Хойєю, але той захворів новим коронавірусом і був госпіталізований. В останній момент його замінив Холіфілд, який не брав участі в поєдинку з 2011 року.

Дональд Трамп – відомий прихильник боксу. Багато років тому в його казино в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, проводилися бої, які він особисто організовував, нагадує Associated Press.