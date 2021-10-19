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США

Дональд Трамп: Если бы я был президентом, вакцина не была бы обязательной

Евгений Подольский

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что, если бы он все еще был главой государства, он не делал бы вакцины против COVID-19 обязательными, а вместо этого «продавал» их людям, убеждая их сделать это добровольно.

Действующий президент Джо Байден объявил в прошлом месяце, что большинство государственных служащих должны будут пройти вакцинацию или столкнутся с возможностью потерять работу. Он также сказал, что компании со 100 и более сотрудниками должны требовать, чтобы сотрудники регулярно проходили вакцинацию или тестирование.

«Я бы никому не сказал: «Ты должен сделать это». Но я бы «продал» это желание.

«Послушайте, я очень горжусь тем, что мы сделали с вакцинами», — сказал Трамп ведущему Биллу О’Рейли в интервью The First TV, которое цитирует New York Post .

«Предполагалось, что это займет около пяти лет (пока не будут разработаны вакцины), и они сказали, что это не сработает. «Я сделал три вакцины менее чем за 9 месяцев, и они работают, работают очень хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил: «Я бы убедил людей сделать прививки. Я не хочу их заставлять. Когда я был президентом, ни о чем обязательном не говорилось. Все хотели вакцину. Многие люди не хотят этого сейчас».

Администрация Трампа возглавляет разработку вакцин против коронавируса в рамках правительственной операции Warp Speed, которая тратит миллиарды на разработку и закупку вакцин, напоминает New York Post.

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