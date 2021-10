Дональд Трамп: Если бы я был президентом, вакцина не была бы обязательной

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что, если бы он все еще был главой государства, он не делал бы вакцины против COVID-19 обязательными, а вместо этого «продавал» их людям, убеждая их сделать это добровольно.

Действующий президент Джо Байден объявил в прошлом месяце, что большинство государственных служащих должны будут пройти вакцинацию или столкнутся с возможностью потерять работу. Он также сказал, что компании со 100 и более сотрудниками должны требовать, чтобы сотрудники регулярно проходили вакцинацию или тестирование.

«Я бы никому не сказал: «Ты должен сделать это». Но я бы «продал» это желание.

«Послушайте, я очень горжусь тем, что мы сделали с вакцинами», — сказал Трамп ведущему Биллу О’Рейли в интервью The First TV, которое цитирует New York Post .

«Предполагалось, что это займет около пяти лет (пока не будут разработаны вакцины), и они сказали, что это не сработает. «Я сделал три вакцины менее чем за 9 месяцев, и они работают, работают очень хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил: «Я бы убедил людей сделать прививки. Я не хочу их заставлять. Когда я был президентом, ни о чем обязательном не говорилось. Все хотели вакцину. Многие люди не хотят этого сейчас».

Администрация Трампа возглавляет разработку вакцин против коронавируса в рамках правительственной операции Warp Speed, которая тратит миллиарды на разработку и закупку вакцин, напоминает New York Post.