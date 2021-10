Дональд Трамп: Якби я був президентом, вакцина не була б обов’язковою

Колишній президент США Дональд Трамп сказав, що, якби він все ще був главою держави, він не робив би вакцини проти COVID-19 обов’язковими, а замість цього «продавав» їх людям, переконуючи їх зробити це добровільно.

Чинний президент Джо Байден оголосив минулого місяця, що більшість державних службовців повинні будуть пройти вакцинацію або зіткнуться з можливістю втратити роботу. Він також сказав, що компанії зі 100 і більше співробітниками повинні вимагати, щоб співробітники регулярно проходили вакцинацію або тестування.

«Я б нікому не сказав: «Ти повинен зробити це». Але я б «продав» це бажання.

«Послухайте, я дуже пишаюся тим, що ми зробили з вакцинами», – сказав Трамп ведучому Біллу О’Рейлі в інтерв’ю The First TV, яке цитує New York Post.

«Передбачалося, що це займе близько п’яти років (поки не будуть розроблені вакцини), і вони сказали, що це не спрацює. «Я зробив три вакцини менш ніж за 9 місяців, і вони працюють, працюють дуже добре», – сказав Трамп.

Він додав: «Я б переконав людей зробити щеплення. Я не хочу їх змушувати. Коли я був президентом, ні про що обов’язкове не говорилося. Всі хотіли вакцину. Багато людей не хочуть цього зараз».

Адміністрація Трампа очолює розробку вакцин проти коронавіруса в рамках урядової операції Warp Speed, яка витрачає мільярди на розробку і закупівлю вакцин, нагадує New York Post.