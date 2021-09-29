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СЛОВЕНИЯ

Словения временно приостанавливает вакцинацию одной из вакцин из-за смерти молодой женщины

Глеб Парфененко
Словения временно приостанавливает вакцинацию одной из вакцин из-за смерти молодой женщины

Словения временно приостанавливает вакцинацию против COVID-19 вакциной Johnson & Johnson после того, как 20-летняя женщина поступила в Клинический центр в Любляне в понедельник и умерла сегодня из-за кровоизлияния в мозг, сообщает портал «24 ур.».

Министр здравоохранения Янез Поклукар заявил, что случай был зарегистрирован как возможный побочный эффект вакцинации, поэтому консультативная группа решила временно приостановить вакцинацию этой вакциной.

«Произошло серьезное нежелательное явление, связанное с вакцинацией вакциной Johnson & Johnson», — сказала Бояна Беович, глава консультативной группы по вакцинации, и выразила искренние соболезнования друзьям и родственникам умершего.

«Когда мы в консультативной группе узнали о возможной связи с вакцинацией, мы сразу же решили прекратить вакцинацию этой вакциной до выяснения подробностей этого случая», — сказала она, добавив, что решение о дальнейшем использовании вакцины еще не принято.

Между тем, правительство Словении решило принять пожертвования в размере 100 000 вакцин компании Johnson & Johnson от Венгрии, сообщает то же издание.

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