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СЛОВЕНІЯ

Словенія тимчасово призупиняє вакцинацію однією з вакцин через смерть молодої жінки

Гліб Парфененко
Словенія тимчасово призупиняє вакцинацію однією з вакцин через смерть молодої жінки

Словенія тимчасово призупиняє вакцинацію проти COVID-19 вакциною Johnson & Johnson після того, як 20-річна жінка поступила в Клінічний центр в Любляні в понеділок і померла сьогодні через крововилив в мозок, повідомляє портал «24 ур.».

Міністр охорони здоров’я Янез Поклукар заявив, що випадок був зареєстрований як можливий побічний ефект вакцинації, тому консультативна група вирішила тимчасово призупинити вакцинацію цією вакциною.

«Сталося серйозне небажане явище, пов’язане з вакцинацією вакциною Johnson & Johnson», – сказала Бояна Беовіч, глава консультативної групи по вакцинації, і висловила щирі співчуття друзям та родичам померлої.

«Коли ми в консультативній групі дізналися про можливий зв’язок з вакцинацією, ми відразу ж вирішили припинити вакцинацію цією вакциною до з’ясування подробиць цього випадку», – сказала вона, додавши, що рішення про подальше використання вакцини ще не прийнято.

Тим часом, уряд Словенії вирішило прийняти пожертвування в розмірі 100 000 вакцин компанії Johnson & Johnson від Угорщини, повідомляє те ж видання.

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