Шведа обвинили в шпионаже в пользу России

Шведский суд сегодня приговорил 47-летнего мужчину к трем годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России, включая продажу секретной информации производителя грузовиков Scania, сообщает Reuters.

Как сообщается, суд признал его виновным в получении и продажи секретной информации от производителя грузовиков сотруднику российского посольства. Суд оправдал его по аналогичному обвинению в шпионаже против производителя автомобилей Volvo.

В заявлении суда говорится, что «для признания виновным в шпионаже необходимо наличие того факта, что безопасность Швеции может пострадать, если информация окажется в пользу иностранных государств».

Swedish court finds man guilty of spying for Russia at truckmaker Scania https://t.co/UYvHWjy2xb via @Reuters

— Nino Brodin (@Orgetorix) September 15, 2021