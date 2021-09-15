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ШВЕЦИЯ

Шведа обвинили в шпионаже в пользу России

Глеб Парфененко
Шведа обвинили в шпионаже в пользу России

Шведский суд сегодня приговорил 47-летнего мужчину к трем годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России, включая продажу секретной информации производителя грузовиков Scania, сообщает Reuters.

Как сообщается, суд признал его виновным в получении и продажи секретной информации от производителя грузовиков сотруднику российского посольства. Суд оправдал его по аналогичному обвинению в шпионаже против производителя автомобилей Volvo.

В заявлении суда говорится, что «для признания виновным в шпионаже необходимо наличие того факта, что безопасность Швеции может пострадать, если информация окажется в пользу иностранных государств».

Окружной суд постановил, что это так по информации, которую человек получил от Scania, но это не было доказано по информации от Volvo.

В заявлении также говорилось, что человек регулярно получал денежные средства во время встреч с сотрудником посольства России, что, по мнению суда, было компенсацией за предоставленную информацию.

Мужчина был задержан во время встречи с дипломатом в ресторане после того, как он только что получил 27800 шведских крон (3242 долларов США).

Человек, который отрицает совершение преступления, работал консультантом в Volvo Cars в 2016 и 2017 годах и в Scania в 2018 и 2019 годах до своего ареста.

Его адвокат заявил, что он будет обжаловать приговор.

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