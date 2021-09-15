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ШВЕЦІЯ

Шведа звинуватили в шпигунстві на користь Росії

Гліб Парфененко
Шведа звинуватили в шпигунстві на користь Росії

Шведський суд сьогодні засудив 47-річного чоловіка до трьох років тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, включаючи продаж секретної інформації виробника вантажівок Scania, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, суд визнав його винним в отриманні та продажу секретної інформації від виробника вантажівок співробітнику російського посольства. Суд виправдав його за аналогічним звинуваченням в шпигунстві проти виробника автомобілів Volvo.

У заяві суду йдеться, що “для визнання винним в шпигунстві необхідна наявність того факту, що безпека Швеції може постраждати, якщо інформація виявиться на користь іноземних держав”.

Окружний суд постановив, що це так щодо інформації, яку чоловік отримав від Scania, але що це не було доведено щодо інформації від Volvo.

У заяві також говорилося, що чоловік регулярно отримував грошові кошти під час зустрічей зі співробітником посольства Росії, що, на думку суду, було компенсацією за надану інформацію.

Чоловік був затриманий під час зустрічі з дипломатом в ресторані після того, як він тільки що отримав 27 800 шведських крон (3 242 доларів США).

Чоловік, який заперечує вчинення злочину, працював консультантом в Volvo Cars в 2016 та 2017 років роках і в Scania в 2018 і 2019 роках до свого арешту.

Його адвокат заявив, що він буде оскаржувати вирок.

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