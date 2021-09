Шведа звинуватили в шпигунстві на користь Росії

Шведський суд сьогодні засудив 47-річного чоловіка до трьох років тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, включаючи продаж секретної інформації виробника вантажівок Scania, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, суд визнав його винним в отриманні та продажу секретної інформації від виробника вантажівок співробітнику російського посольства. Суд виправдав його за аналогічним звинуваченням в шпигунстві проти виробника автомобілів Volvo.

У заяві суду йдеться, що “для визнання винним в шпигунстві необхідна наявність того факту, що безпека Швеції може постраждати, якщо інформація виявиться на користь іноземних держав”.

