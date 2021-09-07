ГлавнаяРУМЫНИЯНа румынском курорте в отеле вспыхнул пожар, с крыши сняли 16 человек...
РУМЫНИЯ

На румынском курорте в отеле вспыхнул пожар, с крыши сняли 16 человек (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
На румынском курорте в отеле вспыхнул пожар, с крыши сняли 16 человек (ВИДЕО)

Вчера вечером возник пожар в гостинице на румынском черноморском курорте Эфорие-Суд, в 20 км к югу от Констанцы. 16 постояльцев отеля, в том числе пятеро детей, были эвакуированы с крыши здания.

Один человек был доставлен в больницу из-за того, что надышался дымом. Человек был в сознании.

Пожарная сигнализация в отеле в Эфорие-Корт на 44 номера была получена по телефону службы экстренной помощи 112 около 4 часов вечера. На место происшествия были отправлены четыре пожарные машины, две пожарные лестницы, другое специализированное оборудование, две машины скорой помощи и в общей сложности 40 пожарных.

В отеле на тот момент было 79 туристов и четыре сотрудника. 47 человек покинули здание в одиночку, а 36 были эвакуированы специализированными бригадами.

Из них 16 человек (11 взрослых, четверо детей и младенец) сняли с крыши здания. Инспекция по чрезвычайным ситуациям в Констанце сообщила, что только один человек вдохнул дым и был доставлен в больницу в сознании.

Пожар был потушен в 4:58 утра. Предполагаемая причина — короткое замыкание.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаБлижний ВостокпожарКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International