На румынском курорте в отеле вспыхнул пожар, с крыши сняли 16 человек (ВИДЕО)

Вчера вечером возник пожар в гостинице на румынском черноморском курорте Эфорие-Суд, в 20 км к югу от Констанцы. 16 постояльцев отеля, в том числе пятеро детей, были эвакуированы с крыши здания.

Один человек был доставлен в больницу из-за того, что надышался дымом. Человек был в сознании.

Пожарная сигнализация в отеле в Эфорие-Корт на 44 номера была получена по телефону службы экстренной помощи 112 около 4 часов вечера. На место происшествия были отправлены четыре пожарные машины, две пожарные лестницы, другое специализированное оборудование, две машины скорой помощи и в общей сложности 40 пожарных.

В отеле на тот момент было 79 туристов и четыре сотрудника. 47 человек покинули здание в одиночку, а 36 были эвакуированы специализированными бригадами.

Из них 16 человек (11 взрослых, четверо детей и младенец) сняли с крыши здания. Инспекция по чрезвычайным ситуациям в Констанце сообщила, что только один человек вдохнул дым и был доставлен в больницу в сознании.

Пожар был потушен в 4:58 утра. Предполагаемая причина — короткое замыкание.