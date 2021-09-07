На румунському курорті в готелі спалахнула пожежа, з даху зняли 16 осіб (ВІДЕО)

Вчора ввечері виникла пожежа в готелі на румунському чорноморському курорті Ефоріє-Суд, в 20 км на південь від Констанци. 16 постояльців готелю, в тому числі п’ятеро дітей, були евакуйовані з даху будівлі.

Одна людина була доставлена в лікарню через те, що вдихала дим. Людина була в свідомості.

Пожежна сигналізація в готелі в Ефоріє-Корт на 44 номери була отримана за номером служби екстреної допомоги 112 близько 4-ї години вечора. На місце події були відправлені чотири пожежні машини, дві пожежні драбини, інше спеціалізоване обладнання, дві машини швидкої допомоги і в цілому 40 пожежних.

У готелі на той момент було 79 туристів і чотири співробітники. 47 осіб покинули будівлю поодинці, а 36 були евакуйовані спеціалізованими бригадами.

З них 16 осіб (11 дорослих, четверо дітей і немовля) зняли з даху будівлі. Інспекція з надзвичайних ситуацій в Констанці повідомила, що тільки одна людина вдихнула дим і була доставлена в лікарню в свідомості.

Пожежа була згашена о 4:58 ранку. Ймовірна причина – коротке замикання.