Очередной взрыв и пожар на газоперерабатывающем заводе Газпрома. На этот раз в Сибири (ВИДЕО)

Одна из установок взорвалась и взорвалась на Амурском газоперерабатывающем заводе в Сибири. Пострадавших нет, на месте ведутся пожаротушения.

Взрыв произошел в пятницу ранним утром по варшавскому времени. Причиной инцидента стала разгерметизация установки на второй производственной линии завода, отвечающей за разделение газов. В результате утечки он скопился, а затем воспламенился. В результате пожара была приостановлена ​​работа всех отделов.

Вторая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода была запущена 6 сентября этого года. В настоящее время следователи выясняют возможные причины возгорания. Амурский завод перерабатывает природный газ. Завод рассчитан на переработку 42 млрд кубометров газа в год. Он будет осуществляться на шести технологических линиях мощностью по 7 миллиардов кубометров каждая. газ.

Завод, расположенный недалеко от города Свободный, станет вторым по величине предприятием подобного типа в мире. Самый крупный находится на Аляске.

Эта установка используется для обработки газа, для отделения наиболее ценных частей, например, гелия или водорода, с целью их продажи как отдельных продуктов. Очищенный газ отправляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это второй инцидент на газоперерабатывающих заводах «Газпрома» за последние два месяца. 6 августа на аналогичном объекте в Джамале произошел пожар и взрыв. В результате этого события водители, в том числе на польских автозаправочных станциях, ощущают повышение цен на СНГ.