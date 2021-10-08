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РОСІЯ

На газопереробному заводі “Газпрому” стався вибух (Відео)

Євгеній Подольський

Одна з установок вибухнула на Амурському газопереробному заводі в Сибірі. Постраждалих немає, на місці ведуться пожежогасіння.

Вибух стався в п’ятницю рано вранці. Причиною інциденту стала розгерметизація установки на другий виробничої лінії заводу, що відповідає за розподіл газів. В результаті витоку він скупчився, а потім загорівся. В результаті пожежі було призупинено роботу всіх відділів.

Друга технологічна лінія Амурського газопереробного заводу була запущена 6 вересня цього року. В даний час слідчі з’ясовують можливі причини загоряння. Амурський завод переробляє природний газ. Завод розрахований на переробку 42 млрд кубометрів газу в рік. Він буде здійснюватися на шести технологічних лініях потужністю по 7 мільярдів кубометрів кожна.

Завод, розташований недалеко від міста Вільний, стане другим за величиною підприємством подібного типу в світі. Найбільший знаходиться на Алясці.

Ця установка використовується для обробки газу, для відділення найбільш цінних частин, наприклад, гелію або водню, з метою їх продажу як окремих продуктів. Очищений газ відправляється в Китай по газопроводу «Сила Сибіру». Це другий інцидент на газопереробних заводах «Газпрому» за останні два місяці. 6 серпня на аналогічному об’єкті в Джамалі сталася пожежа і вибух. В результаті цієї події водії, в тому числі на польських автозаправних станціях, відчувають підвищення цін на СНД.

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