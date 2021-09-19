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«Единая Россия» набирает 38,57% на парламентских выборах в России

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) заняла второе место

Глеб Парфененко

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единая Россия» набрала 38,57% голосов на парламентских выборах в России.

На втором месте по результатам оказалась Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с 25,17%, за ней следует Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с 9,6%.

Экзит-пол INSOMAR предсказывает, что «Единая Россия» может набрать 45,2 процента голосов, за ней следуют Коммунистическая партия с 21 процентом, Либерально-демократическая партия с 8,7 процента и Справедливая Россия с 7,9 процентами.

Согласно опросу, именно эти партии могут преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

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