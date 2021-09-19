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ПолітикаРОСІЯ

“Єдина Росія” набирає 38,57% на парламентських виборах в Росії

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) заняла второе место

Гліб Парфененко

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, правляча партія “Єдина Росія” набрала 38,57% голосів на парламентських виборах в Росії.

На другому місці за результатами виявилася Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) з 25,17%, за нею йде Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) з 9,6%.

Екзит-пол INSOMAR пророкує, що «Єдина Росія» може набрати 45,2 відсотка голосів, за нею йдуть Комуністична партія з 21 відсотком, Ліберально-демократична партія з 8,7 відсотка і Справедлива Росія з 7,9 відсотками.

Згідно з опитуванням, саме ці партії можуть подолати 5-відсотковий бар’єр для проходження в парламент.

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