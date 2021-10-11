Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-август выросли почти на 100%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января — августа 2021 года увеличились на 95 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 28,4 млрд долларов.

Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 11,7 процента и достиг 140,6 млрд куб. м.

В августе 2021 года «Газпром» повысил цену за экспорт тыс. куб.м на 15,2 процента по сравнению с июлем — до 282,4 долларов.

Как свидетельствуют данные ФТС, в июле 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 245,12 доллара за 1 тыс. куб. м против 226,5 доллара за 1 тыс. куб. м в июне и 199,7 доллара за 1 тыс. куб. м в мае 2021 года.

«Газпром», один из крупнейших производителей природного газа в мире, является единственной компанией, имеющей право экспортировать природный газ по трубопроводам в соответствии с российским законодательством.