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ЕкономікаРОСІЯ

Прибутки «Газпрому» від експорту газу за 8 місяців зросли на 95%

Євгеній Подольський

Прибутки «Газпрому» від експорту газу за підсумками січня – серпня 2021 року збільшилися на 95 відсотків в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року і склали 28,4 млрд доларів.

Про це йдеться в матеріалах Федеральної митної служби (ФТС).

Фізичний обсяг експорту газу за звітний період виріс на 11,7 відсотка і досяг 140,6 млрд куб. м.

У серпні 2021 року «Газпром» підвищив ціну за експорт тис. куб.м на 15,2 відсотка в порівнянні з липнем – до 282,4 доларів.

Як свідчать дані ФМС, в липні 2021 року середня експортна вартість поставок газу зросла до 245,12 долара за 1 тис. куб. м проти 226,5 долара за 1 тис. куб. м в червні і 199,7 долара за 1 тис. куб. м в травні 2021 року.

«Газпром», один з найбільших виробників природного газу в світі, є єдиною компанією, що має право експортувати природний газ по трубопроводах відповідно до російського законодавства.

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