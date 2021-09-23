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Политика

Очередная попытка заблокировать «Северный поток 2». СМИ: у американцев появилась новая идея

Евгений Подольский
FrameStockFootages / shutterstock

В середине сентября «Газпром» объявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» не начнутся с 1 октября, как прогнозировали СМИ. У американцев появилась новая идея, как заблокировать спорную инвестицию.

Новые санкции против «Северного потока — 2» могут быть включены в оборонный бюджет США на 2022 год, что может помешать запуску газопровода. Документ еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Проект уже принят Регулирующим комитетом Палаты представителей США. Среди них было предложение о новых санкциях против спорного «Северного потока — 2», которые должны предотвратить его запуск.

Согласно веб-сайту, Палата представителей хочет, чтобы президент был обязан применять санкции против компаний и лиц, участвующих в планировании, строительстве и вводе в эксплуатацию «Северного потока 2». В предложении по бюджету они также призывают к увеличению присутствия американских вооруженных сил. в Польше, Румынии и странах Балтии, а также для расширения сотрудничества между США и Украиной в титановой сфере.

6 сентября завершились работы по прокладке российско-германского газопровода по дну Балтийского моря. Агентство Bloomberg сообщило тогда, что поставки газа по первой нитке могут начаться 1 октября. Однако в середине сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки по «Северному потоку — 2» в этот день не начнутся.

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