Чергова спроба заблокувати «Північний потік 2». ЗМІ: у американців з’явилася нова ідея

В середині вересня «Газпром» оголосив, що поставки газу по «Північному потоку – 2» не почнуться з 1 жовтня, як прогнозували ЗМІ. У американців з’явилася нова ідея, як заблокувати спірну інвестицію.

Нові санкції проти «Північного потоку – 2» можуть бути включені в оборонний бюджет США на 2022 рік, що може перешкодити запуску газопроводу. Документ ще повинен бути схвалений Сенатом і підписаний президентом.

Проект уже прийнятий Регулюючим комітетом Палати представників США. Серед них була пропозиція про нові санкції проти спірного «Північного потоку – 2», які повинні запобігти його запуск.

Згідно веб-сайту, Палата представників хоче, щоб президент був зобов’язаний застосовувати санкції проти компаній та осіб, що беруть участь в плануванні, будівництві і введенні в експлуатацію «Північного потоку 2». У реченні по бюджету вони також закликають до збільшення присутності американських збройних сил. в Польщі, Румунії та країнах Балтії, а також для розширення співробітництва між США і Україною в титановій сфері.

6 вересня завершилися роботи з прокладання російсько-німецького газопроводу по дну Балтійського моря. Агентство Bloomberg повідомило тоді, що поставки газу по першій нитці можуть розпочатися 1 жовтня. Однак в середині вересня глава «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що поставки по «Північному потоку – 2» в цей день не почнуться.