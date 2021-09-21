Турция ратифицирует Парижское соглашение по климату

Турция ратифицирует Парижское соглашение по борьбе с изменением климата в следующем месяце, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед Генеральной Ассамблеей ООН в четверг.

«В следующем месяце мы представим Парижское соглашение по климату в парламент для ратификации», — сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи президент Турции Эрдоган, заявив, что его страна не ратифицировала соглашение из-за несправедливости с точки зрения ответственности, но в последнее время в этом вопросе был достигнут прогресс, отмечает Reuters.