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Турция ратифицирует Парижское соглашение по климату

Глеб Парфененко
Турция ратифицирует Парижское соглашение по климату

Турция ратифицирует Парижское соглашение по борьбе с изменением климата в следующем месяце, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед Генеральной Ассамблеей ООН в четверг.

«В следующем месяце мы представим Парижское соглашение по климату в парламент для ратификации», — сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи президент Турции Эрдоган, заявив, что его страна не ратифицировала соглашение из-за несправедливости с точки зрения ответственности, но в последнее время в этом вопросе был достигнут прогресс, отмечает Reuters.

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