Туреччина ратифікує Паризьку угоду по клімату

Туреччина ратифікує Паризьку угоду по боротьбі зі зміною клімату в наступному місяці, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган перед Генеральною Асамблеєю ООН в четвер.

«В наступному місяці ми представимо Паризьку угоду по клімату в парламент для ратифікації», – сказав з трибуни Генеральної Асамблеї президент Туреччини Ердоган, заявивши, що його країна не ратифікувала угоду через несправедливість з точки зору відповідальності, але останнім часом в цьому питанні було досягнуто прогресу, зазначає Reuters.