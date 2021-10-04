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ООН выразила надежду вакцинировать весь мир против коронавируса до конца 2022

Глеб Парфененко
ООН выразила надежду вакцинировать весь мир против коронавируса до конца 2022

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА) Абдулла Шахид выразил надежду на вакцинацию всего мира против коронавируса до конца 2022 года. Он призвал все страны объединиться для достижения этой цели.

«Я намерен использовать свои полномочия, чтобы объединить всех. Моя задача состоит в том, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающие срока вакцинации всего населения планеты к концу 2022 года», — подчеркнул Шахид.

Он отметил, что Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран. Сигналы, которые прозвучали во время дебатов на недели высокого уровня ГА, были очень положительными, в том числе с США, Индии, Китая, стран-производителей вакцин и из разных частей света.

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